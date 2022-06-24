民眾黨花蓮縣大眾走 蔡壁如攜手5選將聯合造勢

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民眾黨發起全台大眾走，黨籍立委蔡壁如（右4）24日領軍前往花蓮縣，關心黨提名2名議員參選人、3名市鄉民代表參選人選情，鼓勵參選人行腳基層。中央社記者張祈攝 111年6月24日

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）民眾黨發起全台大眾走，黨籍立委蔡壁如今天領軍前往花蓮縣，關心黨提名2名議員參選人、3名市鄉民代表參選人選情，鼓勵參選人行腳基層。蔡壁如也拜會國民黨籍花蓮市長魏嘉賢。

台灣民眾黨發起全台大眾走行腳活動，為年底九合一選舉、18歲公民權複決暖身，今天由民眾黨選戰小組召集人蔡壁如領軍抵達花蓮。

蔡壁如表示，民眾黨在花蓮這次推派縣議員第一選區參選人傅國淵、第三選區參選人潘璿安；鄉鎮市代表參選人包括吉安鄉楊靖妍、光復鄉鍾貴雄及花蓮市林錦生共計5人。

蔡壁如說，民眾黨參選者多是素人、經費有限，平時就應囤糧，黨內推動「屯田計畫」，開放各地方黨部以咖啡廳、小農銷售站等方式，與民眾接觸，了解民眾需求；潘璿安總部就掛滿在地阿美族畫家Roath Rata（何玉媚）畫作，空間藝術感十足。

蔡壁如也到花蓮市公所拜會魏嘉賢，雙方針對市政建設問題討論，魏嘉賢提出8項重大建設及2項建議事項，委託蔡壁如協助向相關部會協商爭取。

魏嘉賢說，雖將於年底卸任，仍希望把該做的事規劃好，他以「全民運動館」案為例，不論人口數、密度及地點都符合體育署各項要求，規劃新台幣1.6億餘元，去年爭取體育署經費補助，卻未獲花蓮縣政府納入，盼地方、中央能重視這項提案。

蔡壁如承諾，會將地方所提建設帶回立法院，透過中央幫忙，她也會在中央部會盡量爭取。（編輯：戴光育）1110624