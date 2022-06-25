民眾黨台東縣長選戰 蔡壁如：艱困將採開放態度

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台灣民眾黨發起「全台大眾走」由選戰小組召集人蔡壁如（後中）領軍，25日下午到台東，首站前往台東市天后宮參拜。中央社記者盧太城台東攝 111年6月25日

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）年底縣市長選舉，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如今天表示，台東縣長選舉對民眾黨而言是艱困選區，是否與其他政黨合作，目前採取開放態度。

蔡壁如領軍的台灣民眾黨全台大眾走活動，今天下午前往台東縣，首站前往台東市天后宮參拜。蔡壁如等人參拜後，接受媒體聯訪。

媒體提問，年底的台東縣長選舉，民眾黨與其他政黨是否有合作空間。

對此，蔡壁如表示，台東對於民眾黨來說確實是艱困選區，政黨政治本來就是既競爭又合作，是否結合其他政黨，目前採開放態度，沒有想特別與藍或綠營合作。

蔡壁如指出，在基層代表及鄉鎮市長選舉，目前僅提名台東弱勢團體志工、民眾黨台東縣黨部執行長唐小萍參選台東市民代表。

唐小萍表示，台東房價連年高漲，許多青年在台東找工作生根不易，台東永續發展及青年問題是2個高度相關的議題，如何讓台東的青年能夠在台東安心成家工作，是台東未來發展很重要課題。

唐小萍說，透過重視18歲公民權及永續發展的2個面向，讓年輕人深度關心政治藉以改變未來，是相當重要的事情。

民眾黨發言人徐千晴表示，為推廣18歲公民權入憲，以及傳達「永續台灣、世代共行」的理念，蔡壁如今天下午偕同民眾黨台東縣黨部人員連袂拜訪台東天后宮及玄武堂，深度了解台東地方廟宇文化，並對台東永續發展及18歲公民權2項議題與地方進行倡議與交流。

徐千晴指出，傍晚將拜訪台東縣長饒慶鈴，針對縣政、交通、物流等交換意見。（編輯：戴光育）1110625