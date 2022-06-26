高市推動公車式小黃 茂林區轉診就醫路線26日上路

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高雄市推動公車式小黃，深入偏鄉服務，26日在茂林區新增轉診就醫路線，提供就醫交通服務，上午舉行通車典禮。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市推動公車式小黃，今天在茂林區新增轉診就醫路線，提供就醫交通服務。截至目前，高雄市公車式小黃服務路線數已達59條，涵蓋33個行政區，年底前預計於杉林區再增闢1條。

高市府推動公車式小黃，深入偏鄉服務，去年10月29日那瑪夏區及桃源區的轉診就醫路線上路，今天再於茂林區新增1條轉診就醫路線，上午舉行通車典禮。

高雄市長陳其邁在典禮致詞表示，那瑪夏及桃源區去年10月啟用轉診就醫路線，受到部落族人喜愛，使用率很高，今天再於茂林區增闢1條轉診就醫路線，讓茂林區鄉親就醫交通更方便，這也是目前高雄市第59條的公車式小黃路線。

陳其邁並表示，市府將逐步解決部落問題，包括茂林區自來水、交通等問題，另也推動溫泉區觀光，希望讓更多民眾感受茂林之美。

交通局表示，公車式小黃是結合計程車與公車優點的彈性運輸服務，可因應路況與運輸需求，深入鄰里提供最後一哩路接駁服務，擴大公共運輸服務範圍、填補服務缺口。

交通局對中央社記者表示，截至目前，高雄市服務路線數已達59條，涵蓋33個行政區，而年底前預計將於杉林區再增闢1條公車式小黃路線。

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交通局長張淑娟表示，茂林區今天上路的轉診就醫路線，採預約搭乘，收費比照公路客運，市民持電子票證搭乘，每趟最高自負額60元。

張淑娟說，幸福小黃每年較公車可節省約30%補助經費，同時提供優於公車的交通服務；原民區市民，可透過衛生所轉診就醫並協助預約公車式小黃，改善偏鄉地區就醫不便，路線資訊可在高雄iBus APP或交通局網站查詢。（編輯：黃世雅）1110626