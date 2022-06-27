苗栗客家圓樓轉型推廣客家八音戲曲 7月閉館改裝

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣政府今天表示，位於苗栗縣高鐵站旁的客家圓樓將轉型為「台灣客家八音戲曲推廣中心」，7月1日起閉館裝修，預定年底前開館營運。

苗栗縣政府推動民間參與公共建設政策，依促參法授權文化觀光局辦理「客家圓樓營運移轉案」，今天在縣府舉行簽約儀式，代表人分別為縣府文化觀光局長林彥甫與翔崴文化有限公司負責人林姿嫻，雙方在苗栗縣長徐耀昌見證下，完成營運移轉簽約。

林彥甫表示，縣府鼓勵民間挹注資金提升經營效率並減輕政府財政負擔，依促參法自民國110年起辦理客家圓樓「營運移轉案」，遴選出最優申請人翔崴文化有限公司，經議約完成簽約移轉營運，開啟客家圓樓成為推廣傳承客家八音戲曲基地的新頁。

林姿嫻指出，客家圓樓將轉型為台灣客家八音戲曲推廣中心，已訂定未來3大營運主軸，包括以客家傳統為主、多元創新主題為輔；提供文化之旅的在地文化及多元學習；以及創生共享的平台基地，呈現以會、展、演、店為基礎的文創經濟模式。

徐耀昌表示，客家圓樓轉型客家八音戲曲推廣中心，有助增添苗栗縣的客家文化底蘊，尤其未來與榮興工作坊、榮興客家採茶劇團、金滿圓戲劇團、苗栗陳家班北管八音團及慶美園亂彈劇團等團隊合作，客家文化將有另一番新氣象。

他說，期待未來培訓更多子弟兵傳承客家八音與戲曲文化，也為苗栗文化觀光、在地創生發展，注入一股活泉。

文觀局指出，客家圓樓營運移轉契約為期6年，若營運績效良好得再續約3年，範圍包括圓樓、周邊廣場、景觀步道及停車場，總面積約3021.73平方公尺。配合營運移轉，圓樓自7月1日起閉館裝修，預定年底前開館營運。（編輯：戴光育）1110627