跑市場行程惹議 黃珊珊：以後會通知各選區議員

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北28日電）有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊，日前在民眾黨議員參選人陪同下視察市場，遭質疑選務寄生市府。黃珊珊今天承諾，未來公務行程都會通知各選區議員。

黃珊珊12日在市府官員陪同下，前往士林區福華廣場及華榮街臨時攤販集中場視察，身旁卻帶著民眾黨議員參選人黃瀞瑩、陳思宇，遭議員質疑選務寄生市府，引發行政不中立風波。

被多名議員要求後，黃珊珊不僅拒絕列席台北市議會財政建設委員會「台北市政府違反行政中立」專案報告，又未到大會說明，議會因此要求黃珊珊今天到議會大會報告。

黃珊珊今天報告表示，12日行程由產發局市場處安排並通知自治會，屬於公務市政考察行程，但公務行程又分為公開及非公開，會議或考察就屬於非公開行程，不會通知媒體。

黃珊珊說，此行程由自治會接待，主要是討論市場精進計畫的內容，雖然有民眾黨參選人在現場，但因為屬於公開場域，沒有作特別處理，未來會注意並謹守行政中立，同時遵循議長裁示，歡迎所有現任議員、其他黨籍參選人到場，一起關心市政建設。

國民黨籍議員汪志冰質詢表示，這份報告就是強詞奪理、一派胡言，請問黃珊珊為了瞭解民情去視察士林區華榮街臨時攤販集中場，做了哪些規劃、要了解什麼議題。

黃珊珊回應，當天是去討論市集精進計畫，這2年她都在跑市場，協助改造、補助攤商。

汪志冰說，不要考驗市民的智商，這個行程就是在跑選舉，黃珊珊當了這麼多屆議員、選舉過這麼多次，報告裡卻說民眾黨參選人是看了市場前的紅色看板才自己跟過來，真的不要再騙。語畢，汪志冰即把報告丟到垃圾桶。

民進黨籍議員洪健益表示，民眾黨議員參選人總是會知道黃珊珊的行程，這讓他很納悶，且有社會觀感問題。

黃珊珊表示，若議員們認為在外面的行程都應公開，現在開始就會通知各選區議員，歡迎議員一起來關心市政建設。

無黨籍議員林穎孟質疑，到底是誰將黃珊珊的行程相關訊息傳遞給民眾黨參選人。黃珊珊回應，因為當時是非公開行程，詢問後應該是市場自治會或地方上的人傳給民眾黨參選人。

林穎孟追問，這些人怎麼不傳給地方議員。黃珊珊說，可能認為其他黨籍的議員跟她不熟，但她不能控制誰去傳她的行程，這個行程已經變成公開資訊了。

林穎孟指出，民眾黨參選人知道這個行程，士林區議員卻不知道，令人匪夷所思，自治會或地方人士怎麼可能只告訴民眾黨參選人。

黃珊珊回應，可能是因為其他議員不會想知道，「我也通知很多議員，大家可能沒有要參加的意思」；士林區議員汪志冰聽聞立刻大喊「誰說的」；黃珊珊趕忙補充，以後都會通知。

社民黨籍議員苗博雅提醒，所有公務員都受到行政中立法規範，為了避免黃珊珊要選市長，害公務員揣摩上意、遊走在違法邊緣，希望黃珊珊未來不再洩露公務非公開行程給民眾黨參選人，且若再發生要徹查。黃珊珊點頭答應。

議長陳錦祥裁示，黃珊珊是去公眾場所視察，卻可以列為不公開行程，這很奇怪，因此未來無論有無發採訪通知，只要是市政公共建設的行程，一定要通知各選區議員。（編輯：李錫璋）1110628