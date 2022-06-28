暑期活動僅半天家長怨難接送 中市府：可彈性報備

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台中市政府宣布國小及公立幼兒園暑期原定各項課程及活動以半天辦理為原則，但民進黨籍議員張耀中（前）28日接獲家長陳情，該政策造成家長接送困難，學校、才藝班也無法安排完整課程，呼籲市府檢討政策。（張耀中提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月28日

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市國小、公立幼兒園7月18日起恢復實體課程，暑期活動以半天為原則，有家長反映接送困難，台中市政府教育局表示，暑期活動採彈性原則，特殊情形可提防疫計畫書報備。

台中市高中以下學校以及公立幼兒園，自5月23日起暫停實體課程措施，一路停到6月30日，隨疫情趨緩、疫苗覆蓋率穩定提高，台中市國小及公立幼兒園7月18日起恢復實體課程，暑期原定各項課程及活動以半天辦理為原則，參加活動事先取得家長同意。

民進黨台中市議員張耀中今天接獲家長陳情，此政策造成國小、公立幼兒園家長接送困難，學校、才藝班也無法安排完整課程，目前疫情趨緩，大部份縣市除恢復實體課程，甚至開辦過夜營隊，呼籲市府檢討政策。

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教育局以文字稿說明，暑期活動採彈性原則，各校可依實際情況予以調整，包括幼兒園暑期托育、暑期營隊、體育團隊活動、課後照顧及職校訓練活動等，雖建議以半天為原則，如有特殊情形可敍明理由，提防疫計畫書及家長同意書向教育局報備。

教育局補充，至於國中暑期輔導課程，原本依規定就是採半天進行，為避免學生中午脫口罩用餐可能染疫風險，因此校園暑期輔導實體課程規定只上半天。（編輯：陳仁華）1110628