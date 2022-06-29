地主無償供土地作引道 花蓮農兵橋預計11月完工

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花蓮市農兵橋因年久失修被列為危橋，由嘉邑行善團出資協助花蓮市公所改建，引道部分獲地主同意無償使用，新農兵橋預計今年11月底完工。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年6月29日

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）連接花蓮市與美崙地區的農兵橋封閉近2年，因橋面下陷，被列為危橋，由嘉邑行善團出資協助花蓮市公所改建，引道部分獲地主同意無償使用，新農兵橋預計今年11月底完工。

農兵橋因年久失修被列為危橋，改建工程由嘉邑行善團捐建，為行善團編號第558座橋梁，總工程經費新台幣4500萬元。新橋梁從6.5公尺拓寬為10公尺、橋長80公尺；花蓮市公所接續執行引導等施作工程。

花蓮市長魏嘉賢今天表示，引道工程預計7月動工，特別感謝已故市民闕黃娥同意將私有土地無償提供做為永久通行使用，特別前往向闕家子女表達感謝。

魏嘉賢指出，闕黃娥生前親立土地使用權同意書，並叮嚀子女務必配合農兵橋改建工程。另外，早在民國80多年，尚志橋拓寬改建時，闕家也同樣將部分土地無償提供使用。

闕黃娥的兒子闕志安說，早在新農兵橋規畫改建前3年，母親就簽了土地使用權同意書，並叮嚀子女，修橋補路是造福大家，大家遵守母親遺願，無償提供土地，讓用路人有安全的通行道路。

花蓮市公所建設課長徐國城說明，目前新農兵橋橋體進度順利，引道工程預計7月施工，若未受天候影響或其他不可抗力因素，整體工程預計可於11月底完工。

農兵橋橫跨花蓮市美崙溪，連接美崙與十六股等地；清朝時期漢人先民開發奇萊地區，拓墾於十六股附近，農民自行防衛外來攻擊，農兵一體，因而命名。（編輯：郭諭儒）1110629