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金門大橋最後一批預鑄節塊運抵 拚10月通車

2022/6/29 18:14（6/29 18:51 更新）
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金門大橋工程近尾聲，金門縣長楊鎮浯（左）29日親自率領施工團隊，搭乘工作船在海上迎接最後一批預鑄節塊到來。中央社記者黃慧敏攝 111年6月29日
金門大橋工程近尾聲，金門縣長楊鎮浯（左）29日親自率領施工團隊，搭乘工作船在海上迎接最後一批預鑄節塊到來。中央社記者黃慧敏攝 111年6月29日
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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）金門縣長楊鎮浯今天率領金門大橋施工團隊，搭乘工作船在海上迎接最後一批預鑄節塊到來。楊鎮浯表示，預定7月底完成全橋合攏後進行後續驗收等作業，10月通車。

金門縣工務處表示，金門大橋是台灣第一座採用預鑄工法的長跨距海上橋梁工程，深槽區主邊橋上構預鑄節塊共有376塊，去年12月在高雄興達港預鑄場區生產，最後一船預鑄節塊今天下午運抵大橋工區。

楊鎮浯率領施工團隊，搭乘工作船到外海迎接最後一批共11個預鑄節塊。他接受媒體聯訪表示，看到最後一批節塊進入工區，十分感動與興奮，象徵興達港完成階段性任務，也代表金門大橋工程進入最後階段，預計大橋在會7月底完成合攏。

楊鎮浯表示，合攏後將續行勘驗、驗收、改善等作業，預計10月通車，通車後大小金門交通、觀光等配套措施，縣府都已擬訂方案。

交通部高公局第二新建工程處長郭呈彰簡報表示，金門大橋工程進度97.48%；接下來將進行大橋P44、P46及邊橋P43上構預鑄節塊吊裝作業，完成全線合攏及通車目標。

金門大橋西起烈嶼鄉（小金門）湖埔路，東到金門本島金寧鄉湖下慈湖路，全線5.4公里，其中跨海橋長4.8公里。（編輯：郭諭儒）1110629

金門大橋是台灣第一座採用預鑄工法的長跨距海上橋梁工程，深槽區主邊橋上構預鑄節塊共有376塊，110年12月在高雄興達港預鑄場區生產，最後一船預鑄節塊29日下午運抵大橋工區。中央社記者黃慧敏攝 111年6月29日
金門大橋是台灣第一座採用預鑄工法的長跨距海上橋梁工程，深槽區主邊橋上構預鑄節塊共有376塊，110年12月在高雄興達港預鑄場區生產，最後一船預鑄節塊29日下午運抵大橋工區。中央社記者黃慧敏攝 111年6月29日
金門大橋是台灣第一座採用預鑄工法的長跨距海上橋梁工程，最後一船預鑄節塊29日下午運抵大橋工區，也代表金門大橋工程進入最後階段，預計大橋在會7月底完成合攏。中央社記者黃慧敏攝 111年6月29日
金門大橋是台灣第一座採用預鑄工法的長跨距海上橋梁工程，最後一船預鑄節塊29日下午運抵大橋工區，也代表金門大橋工程進入最後階段，預計大橋在會7月底完成合攏。中央社記者黃慧敏攝 111年6月29日
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