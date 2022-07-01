議員指補習班公共安全合格率低 北市：加強查核

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市議員吳沛憶指出，補習班公共安全稽查合格率低，北市府應加強輔導與稽查。北市教育局今天表示，已排定各項查核作業，將在暑假期間加強稽查，維護補習班師生安全。

民進黨北市議員吳沛憶發布質詢稿指出，調資料發現，台北市政府教育局今年度查察短期補習班實施計畫，稽查31家，全部合格10家；跨局處公共安全聯合稽查8家，僅1家合格，合格率低。

她說，資料顯示，班舍行政違規包含擅自增減班舍、變更隔間等，班務硬體違規有未備補習服務契約書及教職員工名冊、收費收據不符規定等，且多數補習班同時有行政及硬體違規，被查獲違反建管、消防也各有1家。

吳沛憶表示，補習班違規情節多數不嚴重，業者在期限內皆有改善，但補習班是兒童少年長時間停留場所，北市府應採更嚴格標準並加強管理，確保學習品質及環境。

北市教育局回應，為提高稽查效率，公共安全聯合稽查均針對高風險業者，且稽查補習班訂有相關原則，共13項，包含未備收據、未備契約書等，稽查皆採高標準檢視。

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教育局表示，至於部分違規樣態，像課桌椅數量過多有超收學生疑慮、非登記場所範圍出現教學設施設備等，均視為違規，都要求業者限期改善。

教育局指出，7月、8月為補習班旺季，學生補習需求增加，已排定各項查核作業，暑假期間會強化稽查，維護補習班師生安全，且為輔導業者，已定期通函補習班宣導法規，並針對消費者保護、消防安全等定期宣導及辦理研習，培養業者守法觀念。（編輯：方沛清）1110701