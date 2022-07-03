翁章梁參拜嘉義城隍廟 感謝長期關懷弱勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義縣3日電）嘉義縣長翁章梁今天到嘉義城隍廟祈福參拜，除感謝廟方不間斷幫助弱勢，也祈求國泰民安、四時無災，度過COVID-19疫情考驗。

嘉義城隍廟長期辦理慈善事業，結合嘉義地區民間團體，與縣府共同照顧縣內弱勢民眾，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間各行各業受到衝擊，間接影響弱勢家庭生計，城隍廟及時提供相關物資。

翁章梁今天率領嘉義縣府社會局副局長戴綵屏等人前往城隍廟參拜，並感謝廟方多年來的幫忙。嘉義縣弱勢團體幸好有城隍廟幫助才得以順利推展相關活動。參拜後翁章梁奉上香油錢，由城隍廟董事長賴永川代表接受。

翁章梁致詞提到，自己在擔任社會局長期間，只要嘉義縣有需要或政府經費還來不及核撥的救助，城隍廟都會及時給予幫忙，在照顧弱勢一直扮演著不可或缺的角色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉義縣府社會局指出，城隍廟多年來結合嘉義縣慈善團體聯合協會，辦理慈善團體聯合助學暨表揚活動、參與年菜送暖，0823水災期間也提供水災物資及捐款給受災災民，疫情期間更及時提供嘉義縣物資銀行相關物資。

嘉義縣府社會局感謝城隍廟多次善舉，社工同仁心存感恩善盡職責，將每一份愛心送到需要協助的弱勢民眾，讓善循環，守護需要的弱勢家庭。（編輯：黃世雅）1110703