傳統水產養殖業轉型 台南推動科技賦能產值提升

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南養殖魚塭面積近1萬4000公頃，為提升生產量能，南市府推動「數位智慧水產養殖產業生態體系建置計畫」，在七股、學甲示範場域導入新型冷鏈設備，推動傳統水產養殖業轉型。

台南市政府今天新聞稿表示，今年透過經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫資源，與寬緯科技合作「數位智慧水產養殖產業生態體系建置計畫」，在七股、學甲示範場域導入新型冷鏈設備、智能電箱、水質監測系統、造流增氧機等智慧科技，達到省力省電、判斷水質變化即早應變、科學管理取代經驗傳承等好處。

台南市長黃偉哲指出，水產養殖業市場需求量持續變大，養殖逐步取代傳統式漁業捕撈是全球趨勢。台南養殖魚塭面積近1萬4000公頃，是全台養殖漁業重鎮，市府除積極爭取中央補助經費，改善養殖漁業生產區公共工程外，更持續與業界合作引入智慧科技，提供養殖戶創新養殖模式，加速養殖漁業轉型及升級。

農業局長李建裕說明，魚塭危機多半發生在夜間或暴雨時，前陣子梅雨季，這些科技設備就讓漁民相當有感，智能電箱能自動投餌料、遠端開關水車，不需再冒風雨危險；同時，水質監測示警通知讓漁民能緊急應變，減少水質異常造成重大損失。

另外，一般傳統養殖產業電力成本高，新型節能冷鏈設備有效減少了凍結水產品所需時間，新研發的造流增氧機，可取代傳統4到5台水車增氧效果，省電90%以上，節能減碳省電費。

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南市研考會主委戴偉峻表示，透過智慧城鄉計畫與業者攜手運用智慧科技加值農業、教育、交通、健康等面向，帶動產業轉型並開啟新商機。過往魚蝦存活率取決於養殖漁民透過自我經驗所做的養殖決策與作業而定。

這次智慧城鄉計畫結合業者能量，讓養殖從過往依賴經驗判斷，逐步導向科技化管理，有效降低養殖成本且提高整體產值產能，為水產養殖業轉型智慧養殖注入強心劑。（編輯：黃世雅）1110705