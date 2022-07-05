打選戰要銀彈 新北議員藍綠參選人紛推募款小物

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備戰年底選舉，許多參選人為籌措競選經費，紛紛推出小物來募款兼行銷自我，參選連任的民進黨新北市議員張志豪用豪帽小物來號召「豪友」共挺。（張志豪提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月5日

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（中央社記者王鴻國新北5日電）打選戰要銀彈，藍綠各陣營在籌募小額捐款上各出奇招，參選連任的國民黨議員蔡淑君推「Shu Jyun A Yi」聯名潮T募政治獻金；民進黨議員張志豪用豪帽小物來號召「豪友」共挺。

距年底選舉投票僅剩4個多月，許多參選人為籌措競選經費，展開小額政治獻金捐款活動，紛紛推出小物來募款兼行銷自我，大打形象牌。

新北市議員參選人蔡淑君這次就攜手知名設計師李明川，推出走簡約風的聯名潮T，以羅馬拼音「Shu Jyun A Yi（淑君阿姨） 」令許多人驚豔，她說，款式在臉書昨天曝光後就吸引不少好評。

她表示，此次小額政治獻金捐款活動，是她從政以來第2次舉辦，預定自明天起開賣，而她當選後，也都會把每票新台幣30元的選票補助款全數捐入新北市教育局專戶，救助弱勢孩童。

蔡淑君拿菜市場名字作文章，張志豪也說，自己的名字從小就是菜市場名。「志豪」是不分世代的親切好名，從小到大遇見很多「志豪們」，根據統計，「志豪」榮登2022全台菜市場名第6名。

他表示，所以競選團隊發揮創意想出了新的募款企劃，也就是推出募款「豪」物活動，用他的「豪」字來推出募款系列小物！只要捐款達一定數額就可加入「豪朋友」行列，可獲「中和更豪帽」和「豪朋友毛巾」，讓大家都成為力挺張志豪的「豪朋友」。

但也有人隨著競選時程來籌辦募款活動，國民黨議員江怡臻表示，目前已規劃小額募款的小物販售，初步規劃護手霜、考試包中茶包，但目前仍在規劃階段，還未上線。

同樣的，民進黨議員廖宜琨和議員參選人卓冠廷等人的團隊也在積極備戰中，希望能設計出有助募款，又能加深選民對他們印象的秘密武器。（編輯：李錫璋）1110705