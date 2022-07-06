花蓮卓溪鄉高溫飆36.4度 戶外工作者預防熱傷害

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

氣象局發布高溫資訊，花蓮縣卓溪鄉達攝氏36.4度最高。食品外送、營造業、園藝業等都是常見的戶外作業，也是中暑的高風險族群，花蓮縣政府提醒民眾預防熱傷害。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）氣象局今天發布高溫資訊，花蓮縣卓溪鄉達攝氏36.4度最高。花蓮縣政府提醒民眾預防熱傷害，並盼雇主及勞工自身注意「躲太陽、補水分、勤防曬、要通風」防中暑4撇步。

食品外送、營造業、園藝業、外牆清洗及修繕、柏油鋪設及道路作業等都是常見的戶外作業，也是中暑的高風險族群。

花蓮縣府發布訊息表示，民眾若出外上工前留意高溫警報，工作場所則須依職業安全衛生設施規則採取危害預防措施，例如降低工作場所溫度、濕度及提供陰涼休息場所、提供飲用水或運動飲料、避免中午時段從事粗重工作等。

花蓮縣社會處長陳加富呼籲，從事戶外作業的勞工夏季時常發生因長時間暴露於高溫、高濕的環境，導致體力較平常消耗快速、體溫調節異常而引發中暑或熱衰竭等熱疾病類型的職業災害。

勞工應隨時注意自身或同伴身體狀況，切勿勉強工作，不舒服時盡快就近尋求協助。雇主或主管可使用職業安全衛生署「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」，計算熱危害風險等級，採取適當預防措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

例如，針對從事戶外作業新進人員採取必要的熱適應措施、對大太陽底下無遮蔽的作業增設遮陽及通風設施等防曬抗暑方法，提升工作環境安全與舒適、增進工作效率，避免職業災害發生。

另外，花蓮縣社會處勞資科透過職業安全衛生輔導團訪視縣內中小企業工作環境，針對高氣溫對勞工的危害改善提供專業諮詢及發放高氣溫危害預防宣導文宣，減低因酷暑引發職業災害發生機率。（編輯：郭諭儒）1110706