拉縴人兒童合唱營開幕 賴峰偉鼓勵傳唱真善美正能量

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拉縴人文化藝術基金會扎根偏鄉離島音樂，在澎湖舉辦的拉縴人兒童合唱營活動6日舉行始業式，澎湖縣長賴峰偉（前坐者中）也出席與會。（澎湖縣政府提供）中央社 111年7月6日

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（中央社澎湖縣6日電）拉縴人文化藝術基金會投入澎湖，扎根偏鄉離島音樂，今年拉縴人推出全新計畫「澎湖群島．合唱列車」，除本島兒童合唱營外，更首度把合唱的觸角延伸到鳥嶼等離島，讓澎湖處處傳唱真善美的歌聲。

澎湖縣政府文化局表示，由「拉縴人文化藝術基金會」所舉辦的拉縴人兒童合唱營活動，今天舉行始業式，吸引了100名學童報名，展開為期5天的基礎樂理、音感節奏、合唱作品習唱、肢體開發訓練等課程。

澎湖縣長賴峰偉今天參加拉縴人兒童合唱營始業式時，肯定「拉縴人文化藝術基金會」長期關心偏鄉音樂教育，聘請專業師資授課，扎根音樂人才，鼓勵小朋友唱出真善美聲音，讓社會各角落洋溢正能量。

賴峰偉表示，澎湖音樂成績全國名列前茅，30年前馬公國小校長許春波成立音樂班，播下音樂種子，如今開花結果，去年南部8縣市音樂比賽，澎湖榮獲5項特優，與台南市並駕其驅。

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賴峰偉說，「拉縴人文化藝術基金會」董事長李曜州長期熱心公益，發揮慈善家精神，不遺餘力贊助澎湖學校，扎根音樂教育，讓合唱種子從澎湖發揚光大。

文化局表示，拉縴人進駐澎湖10年有餘，自2012年起，拉縴人與3所國小進行合唱種子的基層教育，隔年舉辦「拉縴人兒童合唱營」，每屆皆吸引上百名學童共襄盛舉，今年7月拉縴人全新計畫「澎湖群島．合唱列車」，除持續辦理澎湖本島為期5天的第9屆拉縴人兒童合唱營外，更首度把合唱的觸角延伸到周邊群島，將「鳥嶼」做為合唱深耕計畫起飛的首站，預計在當地舉辦為期3天的合唱營隊。（編輯：黃世雅）1110706