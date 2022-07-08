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半價銅板購7月開跑 台東觀光夜市每週提供400份

2022/7/8 12:51
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（中央社記者盧太城台東縣8日電）經濟部於7月的每週六舉辦市集「半價銅板購」行銷活動，台東觀光夜市是台東指定夜市，民眾只要在夜市購物消費，即可以50元銅板價加購優惠商品，每週送出400份。

「台東縣台東市觀光夜市促進會」常務監事羅永豐今天告訴中央社記者，經濟部舉辦市集「半價銅板購」行銷活動，吸引民眾到傳統夜市吃在地美食，增加攤商營收，帶動在地消費。而台東觀光夜市為台東縣唯一活動指定配合夜市。

7月的每週六 （9日、16日、23日、30日）下午6時，民眾只要在夜市內購物消費，即可以新台幣50元銅板價加購指定優惠商品一份，每份價值至少100元，預計每週提供400份，4週合計至少1600份，帶動夜市人氣及買氣。

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4組8品項優惠產品有地瓜球、可麗餅、雞肉串、烤鴨捲餅、東山鴨頭、大腸包小腸、刈包、章魚燒、臭豆腐、烤鳥蛋、沙威瑪及各式飲料夜市美食攤商，共32家夜市攤商加入行列，希望吸引民眾到夜市品嚐。

羅永豐表示，7月間除了有國際熱氣球嘉年華活動，還有台東市「原住民豐年祭-馬卡巴嗨觀光活動」，以及阿美族、排灣族、魯凱族的祭儀活動，歡迎全國旅客在暑假來到台東追熱氣球、體驗原民文化並享受台東美食。（編輯：張芷瑄）1110708

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