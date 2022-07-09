時代力量啟動輔選列車 首站前進桃園掃街拜票

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時代力量立委王婉諭（前右）及邱顯智（左3）等人9日上午啟動輔選列車，首站前往桃園市，陪同同黨桃園市議員參選人掃街拜票。（時代力量提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月9日

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（中央社記者葉臻桃園9日電）時代力量立委王婉諭及邱顯智等人今天上午啟動輔選列車，首站前往桃園市，陪同同黨桃園市議員參選人掃街拜票。王婉諭說，會加緊腳步，全力協助各區參選人爭取勝選。

王婉諭指出，時代力量的夥伴在選舉相關政治背景、資歷不如他黨參選人，因此更需要勤跑爭取支持，現在距離投票日剩不到140天，輔選列車會加緊腳步，全力協助各區參選人爭取勝選。

「行動時代」副理事長王薇君表示，「行動時代」接下來還會找更多在各個領域聲譽卓著的朋友一起幫忙參選人掃街助講。

邱顯智指出，桃園是時代力量提名市議員參選人數最多的縣市，深信夥伴們一定能為桃園帶來不同的改變。

時代力量桃園市議員參選人包括林佳瑋、呂宇晟、徐鈺雯、陳葦澤，以及現任桃園市議員簡智翔等人。（編輯：戴光育）1110709