苗栗北橫地下道設警語提醒「坑洞多」 議員批荒謬

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（中央社記者管瑞平苗栗11日電）苗栗縣北橫地下道因地下水位較高，常造成積水、路面破損，縣府工務處近來架設「道路多處坑洞，請減速慢行」標誌，提醒用路人注意，遭議員曾玟學批評是荒謬的警語。

苗栗縣議員曾玟學在臉書（Facebook）發文指出，北橫公路地下道長期滲水、路面破損嚴重，他與多名議員多次在議會質詢要求改善，縣府工務處說明爭取到經費會全面翻修，但近日有民眾傳給他一張照片，看完後令人哭笑不得。

曾玟學轉貼這張照片，是北橫公路地下道旁多了一面「道路多處坑洞、請減速慢行」並署名苗栗縣政府製的標誌，引來網友留言「可笑」、「掛牌子比補坑洞便宜」。

曾玟學說，北橫公路地下道地下水位較高，地下水會竄流至路面，導致馬路破損，之前工務處說明已爭取到經費會做全面翻修，不只重新刨鋪路面，也會針對排水進行改善，預計會在主線道路面下建置橫縱向導溝，將水導入排水系統，但整個工程已經2次流標。

曾玟學指出，正常的道路本就不該有坑洞，但坑洞嚴重到變成常態後，縣府竟立下這樣的告示牌，真是聞所未聞，縣府應盡快完成補強及修復，「然後記得把這塊荒謬的警語拆掉」。

工務處解釋，北橫地下道積水問題一直在設法改善處理，但效果都未如預期，因工程招標不順，臨時設置標誌主要基於善意提醒用路人，未來改善完成會加以拆除。（編輯：陳仁華）1110711