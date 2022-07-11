台南高中職獲贈八田與一紀念書 助了解先人功績

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市成功獅子會向日本採購一批北國新聞社出版的中日文對照紀念書「水明り~故八田與一追偲錄」，今天捐贈給台南市的高中職，盼讓更多學子了解建設烏山頭水庫的日本技師。

台南市成功獅子會今天帶著向日方訂購的52本書前往台南市政府永華市政中心，在市長黃偉哲見證下捐贈給台南市的高中、職學校典藏使用。

黃偉哲在贈書儀式致詞表示，八田與一與數天前不幸逝世的前日本首相安倍晉三一樣，都是心繫台灣、熱愛台灣的日本友人，八田與一建設的烏山頭水庫及嘉南大圳不僅是傳世之作，至今仍滋養著嘉南平原，也牽起台日間的情誼。

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黃偉哲表示，相信透過這本書，能讓台南市學生更加認識八田與一的貢獻，也拉近台南市與日本石川縣的友誼，市府一定妥善將這些書妥善轉交給各校。

台南市政府提供資料指出，「水明り~故八田與一追偲錄」一書，原為1942年八田與一逝世1週年之際，由遺孀八田外代樹少量製作致贈親友，內容包括八田與一生前寫給家人的信函內容、親屬對八田與一的追憶文章等歷史資料，2020年底由北國新聞社重新出版中日文對照版本。（編輯：黃世雅）1110711