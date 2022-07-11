高雄岡山社宅又進一步 625戶4年後完工

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）位於87期重劃區的岡山社宅7日決標，高市府工務局今天表示，發包工程經費33億多萬元，規劃興建625戶，預計4年後完工。全案也讓高雄「萬戶社宅」藍圖往前邁進一大步。

高雄市政府工務局今天新聞稿表示，岡山社宅位於87期重劃區內，已完成基本設計，總樓地板面積6萬3920平方公尺，發包工程經費新台幣33億721萬元。去年9月首次公告招標後，因原物料上漲及營建市場缺工影響，歷經5次流標。

經市府檢討及調整預算單價再次招標後在7日決標，由宏昇營造股份有限公司與恩典聯合建築師事務所共同投標團隊得標，規劃興建625戶，共4棟地上12層、地下2層建築物，預計4年後完工。

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工務局新建工程處表示，岡山社宅周圍公園、道路等公共設施均已開闢完成，面向公16、公17公園有良好景觀視野，戶戶有良好採光及通風，並於低樓層空間規劃日照中心、社區關懷據點、身障服務據點、幼兒園及社區健身中心。

依新工處建築工程設計科資料，岡山社宅鄰近省道、國道、捷運南岡山站及台鐵岡山站等設施，位處路竹科學園區、本洲工業區、橋頭科學園區等產業園區中心位置；未來周邊有正在興建的高醫岡山園區，以及南岡山捷運站秀泰集團近期開幕的岡山樂購站前廣場，配合半導體S廊帶，位於87期重劃區的岡山社宅將為岡山地區提供更多元居住方式及社會服務。（編輯：孫承武）1110711