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喬裝工人進工地查緝 屏東專勤隊逮10名非法移工

2022/7/12 11:51（7/12 12:11 更新）
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移民署南區事務大隊屏東專勤隊查緝非法移工，喬裝成工地工人，在屏東一處建築工地查獲10名非法外來人口，全數帶回偵辦，並向上追溯非法雇主與仲介。（屏東專勤隊提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月12日
移民署南區事務大隊屏東專勤隊查緝非法移工，喬裝成工地工人，在屏東一處建築工地查獲10名非法外來人口，全數帶回偵辦，並向上追溯非法雇主與仲介。（屏東專勤隊提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月12日
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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）移民署南區事務大隊屏東專勤隊查緝非法移工，喬裝成工地工人，在屏東一處建築工地查獲10名非法外來人口，全數帶回偵辦，並向上追溯雇主與仲介，將依法究辦。

屏東專勤隊今天發布新聞稿指出，日前接獲線報，有數名非法外來人口從事營建工作，連日埋伏蒐證，會同屏東縣勞動暨青年發展處前往稽查，一舉查獲10名非法外來人口，全數帶回偵辦，並向上追溯非法雇主與仲介，將依違反就業服務法函送勞政機關究辦，非法外來人口則依法收容、遣返。

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屏東專勤隊指出，稽查過程為避免打草驚蛇，利用工地午休時間，查緝人員頭戴工程帽，喬裝成工人長驅直入工地，發現一群移工正準備從事模版工作，因工人裝扮十分傳神，移工均未察覺查緝人員已逐步靠近，等到查緝人員表明身分後，移工反應不及當場愣住，不斷辯稱「我是合法的」，企圖掩飾身分。

屏東縣專勤隊代理隊長楊曙東表示，若雇用身分不明外來人口工作，違反就業服務法，可處新台幣15萬元以上 75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣120萬元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1110712

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