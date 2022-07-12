南澳南溪漂漂河、沙灘車爭議 部落投票反對

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（中央社記者王朝鈺宜蘭12日電）宜蘭縣南澳南溪近期增加不少漂漂河、沙灘車業者，部落居民認為，業者動用挖土機開挖河道，除威脅居民生命財產且棲地生態也受影響，昨天開會以52票比0票，反對這2項不當開發。

宜蘭縣南澳鄉武塔村內的武塔部落和哈卡巴里斯部落，昨天晚間在武塔村辦公室召開聯合部落會議，針對南澳南溪巴漾至莎韻橋間河段，近期增加不少漂漂河、沙灘車業者，居民認為，業者動用重機具挖土機開挖河道不僅破壞水文，汛期來臨時恐威脅河道沿岸及下游部落居民生命財產安全。

此外，業者在沿岸河床地及河川內開挖，也造成沿岸及溪流野生動植物棲地遭到破壞，業者還私設停車場供遊客停放車輛，相關行為已嚴重影響部落村民的權益，業者活動範圍在武塔村原住民保留地及傳統領域土地範圍內，應依法取得部落會議的同意。

與會人士指出，昨天晚間約有60名部落居民參與，幾乎一面倒反對，經過一番討論過後，居民提議以舉手投票表決方式，最終反對有52票，不反對0票，決議反對漂漂河和沙灘車業者不當開發行為與危害河川開挖。

宜蘭縣政府今天發布新聞稿表示，後續將依原住民族基本法、水利及水域遊憩等規定處理。

縣府指出，對於漂漂河等行為，是否屬於原住民族基本法第21條所列「政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究」樣態仍有疑義。

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縣府民政處將於接獲南澳鄉公所發出的會議紀錄後，轉請原住民族委員會解釋，如果經解釋後認定相關行為，屬於原住民族基本法第21條所列行為，部落族人可依法申請召集部落會議進行討論，而縣府也會依相關決議辦理後續事宜。

至於漂漂河等水域遊憩活動，水利資源處及工商旅遊處表示，在原民會完成解釋之前，將在兼顧河防安全及民眾安全的前提下，依水域遊憩活動管理辦法持續輔導業者。（編輯：方沛清）1110712