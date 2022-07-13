北市動物安養機構18家 照護慢性病寵物

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市動保處今天表示，經認證動物安養機構共18家，包含動物醫院15家、寵物寄宿旅館3家，將持續召募、輔導醫院或旅館加入照護罹患慢性病等需長期醫療寵物行列。

北市府動物保護處發布新聞資料指出，自民國105年9月1日實施「台北市動物安養機構輔導要點」，要求安養機構應具有相當於寵物旅館基本設施，並訂5項動物疾病防疫及照護設備要求，且指派獸醫師訪視確認或指導調整，確保安養機構照護品質。

動保處表示，經輔導、認證動物安養機構共18家，剩大同區、北投區未有動物醫院或旅館申請，且經過認證各機構皆有獸醫師曾訪視、把關，並嚴格要求場所設施及人員配置等條件，安養機構認證期間為3年。

動保處指出，今年將持續加強召募、輔導動物醫院或寵物旅館加入專屬安養照護行列，包含針對罹患慢性疾病、因傷殘需長期醫療、7歲以上動物。

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動保處表示，北市動物安養照護機構，必需具有1人以上專職或特約獸醫師，每10隻動物需設1名照護服務員，且機構可申請人員、場地與設施等經費補助，至於收費標準則依相關規定收取。

動保處指出，將持續輔導特定寵物業者及獸醫診療機構加入提供動物安養服務，未來規劃每1處行政區至少有2家動物安養機構，讓民眾家中老年或傷病寵物有安心照護地點，更多動物安養照護資訊可至官網查詢。（編輯：張銘坤）1110713