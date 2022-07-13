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豐原醫院將設后里分院 長照機構預計9月招標

2022/7/13 17:47
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）行政院核准衛福部豐原醫院設后里分院及住宿型長照機構；疫情導致原物料上漲，其中長照機構部分，衛福部5月核定增加經費，總共將投入新台幣4億3000多萬元，預計9月招標。

為提升后里地區醫療品質，2019年行政院拍板核准，規劃由豐原醫院設立后里分院及長照機構，分別預計在2026年與2023年營運，經費12億7300萬元由中央全額負擔。

2020年起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球，原物料上漲，細部計畫審查進度、用地分割、經費編列都出現變數。

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前立委洪慈庸今天透過文字稿指出，后里醫院部分，3月經行政院公共工程委員會審議須調高經費，從原定經費11億增加為15億，衛福部審查並修正新計畫送國發會審議；長照機構部分，衛福部在今年5月同意核定增加經費，解決台糖用地問題，今年9月將開始招標。

國民黨立委楊瓊瓔也以文字稿表示，衛福部豐原醫院后里長照機構新建工程（200床住宿行長照機構），衛福部已同意請增經費，總核定金額為4億3357萬餘元，後續要求豐原醫院、營建署儘速辦理工程發包作業。（編輯：陳仁華）1110713

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