許忠信再參選台南市長 堅持專業政見爭取認同

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4年前參選台南市長落選的成大法律系教授許忠信（圖），14日宣布再次投入2022台南市長選戰，盼以自身專業爭取市民認同。中央社記者楊思瑞攝 111年7月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）4年前參選台南市長落選的成大法律系教授許忠信今天宣布再次投入年底台南市長選戰，由前台南縣長蘇煥智擔任競選總部主委，盼以自己的財經、法律專業爭取市民認同。

許忠信上午在台南市永康區的競選服務處召開記者會，說明再次參選的理念，今天無法親自到場的蘇煥智也透過視訊連線表示，希望許忠信的參選可整合藍、綠兩大政黨陣營外的其他政治力量，展現更大影響力。

許忠信表示，4年前雖沒有獲得市民認同，但身為土生土長的台南人、知識份子，4年來看到台南各項發展遲緩和困境，依然堅持4年前提出的專業政見，也就是台南欠缺全國視野、國際架構的產業發展，面對全球各項急速變化，各項市政發展需要新的改變、新的想法。

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許忠信指出，他是英國劍橋大學財經法學博士，也是成大法律系財經法教授，熟悉各種產業智慧財產權，台南要提升產業品牌、商標及觀光價值，需要智慧財產權專業來協助，透過專業權利可創造出無限商機，發展成科技文化城，美食產業也能推廣到其他縣市，甚至外銷其他國家。

許忠信表示，他擁有其他市長參選人沒有的專業能力，可以用來為市民解決問題，也是自認參選的最大優勢；但因仍以無黨籍身分參選，沒有政黨資源挹注，以目前景氣狀況來看，募款比4年前更困難，但相信只要有心為台南做事，仍會獲得台南市民支持，將繼續勤走基層，爭取認同。（編輯：陳仁華）1110714