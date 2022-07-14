台北國際夏季旅展 台中業者推出福袋大禮包

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中14日電）2022台北國際夏季旅展15日至18日在台北世貿一館舉行，台中館推出旅展限定限時超值住宿商品，包含「福袋大禮包」和樂活聯合住宿優惠方案。

台中市觀旅局今天透過新聞稿指出，台北國際夏季旅展台中館以「台中國際踩舞嘉年華」為主題，邀集台中在地旅館商業同業公會、好禮協會、樂活觀光產業聯盟等特色觀光業者聯合參展，推出獨家超值優惠方案。

觀旅局指出，現場祭出「台灣好行台中時尚城中城線」童趣玩樂的優惠套票，每天前15名加碼買1送1，購買套票可參加扭蛋轉轉樂活動，有機會獲得限量時尚小黃傘及精美小禮物。另規劃新台幣1元競標、限時搶購、大玩台中Line OA互動促銷等好禮抽獎活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀旅局進一步說明，台中在地知名的好禮協會推出旅展限定限時「福袋大禮包」，搭配台中市旅館商業同業公會推出的大玩台中卡，持卡住宿不分平假日享85折，另購買伴手禮還享9折優惠。

另外，樂活觀光產業聯盟也串聯會員店家，推出台中市樂活聯合住宿優惠方案，每張只要新台幣2800元限時優惠，台中市星級、溫泉、特色飯店及民宿19家可任選1家入住，再加碼贈送現金折價券100元、價值1000元的中苗農村暢遊卡及價值1萬5000元全國觀光工廠限量體驗券。（編輯：唐聲揚）1110714