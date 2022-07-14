染疫4天快篩仍陽性 柯志恩：康復後加緊跑行程

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩確診第4天，快篩仍是陽性，議會國民黨團及幼教團體等人今天以視訊方式為柯志恩打氣，柯志恩說，待康復、結束隔離後，會加緊腳步勤跑行程。

柯志恩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診第4天，議會國民黨團總召童燕珍、立委吳怡玎，以及數名幼教、婦女團體代表，今天在國民黨團辦公室一起以視訊方式送暖柯志恩。

柯志恩也以視訊方式公開露面，她感謝大家關心，雖然今天快篩仍是2條線，但除了喉嚨輕咳及聲音有些沙啞外，整體身體狀況很好。她也會用正面思考，待康復、解隔離後，就能不間斷出現在大家面前。

童燕珍說，很多教育、婦女團體都期待能跟柯志恩見面；高雄市幼教協會理事長劉秋芳說，柯志恩在教育領域有很深入了解，讓幼教界對她有很大期待。

對於柯志恩提出的反霸凌政策，童燕珍說，柯志恩指出高雄有需要精進的地方，市府不應將點出問題的聲音當成打亂士氣，而該思考如何改善與精進。

近日有藍營議員出席市政行程，並對市府團隊表示肯定，遭質疑是被「拔樁」，童燕珍說，這是刻意操作的解讀，有許多的市政建設是國民黨議員共同在議會監督與提案，出席市政建設記者會，是去現場監督施政成果。

童燕珍說，過去民進黨議員在前高雄市長韓國瑜時期，把政黨色彩放在市政建設之前，對比現在國民黨議員對市府的態度，反而顯示國民黨議員的大器與格局。（編輯：陳仁華）1110714