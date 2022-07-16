彰化縣消防員林麒宏 獲選十大傑出救護技術員

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化縣消防局和美分隊高級救護技術員林麒宏獲選十大傑出救護技術員，林麒宏說，能獲選十大傑出救護技術員，不僅是對他的肯定，也是對彰化縣消防局緊急救護的肯定。

彰化縣消防局今天發布新聞指出，消防局今年推薦和美分隊高級救護技術員林麒宏與彰化義消分隊隊員吳豐有等2人，代表消防局參加內政部消防署與社團法人台灣急診醫學會辦理的「十大傑出救護技術員」與「全國救護志工菁英」甄選，2人雙雙獲選，實至名歸。

消防局指出，林麒宏投入緊急救護已有11年，對於處理心肺功能停止、急性心肌梗塞以及異物哽塞等緊急狀況，有豐富經驗，也曾在民國106年榮獲消防署「接生好手」的殊榮，林麒宏也是消防局緊急救護訓練教官。

林麒宏接受媒體聯訪時說，獲得十大傑出救護技術員除了是對他的肯定外，也是對彰縣消防局緊急救護技術的肯定，他要感謝長官、醫師以及同仁在緊急救護技術方面給他的鼓勵及幫助。

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消防局指出，彰化義消分隊隊員吳豐有5年前加入救護協勤的行列，年年榮獲消防局救護志工協勤績優人員，且為提升急救技能，更積極進修考取中級救護技術員等相關急救證照，對緊急救護工作充滿熱忱。

消防局長施順仁說，十大傑出救護技術員以及全國救護志工菁英競爭激烈，今年林麒宏及吳豐有雙雙獲獎，代表彰化縣到院前緊急救護獲得肯定，消防局將持續培訓優良人才，充實緊急救護裝備，提升彰化縣到院前緊急救護品質。（編輯：謝雅竹）1110716