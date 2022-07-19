高市府闢建籬仔內公園及竹南公園 19日完工啟用

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市政府在前鎮區70期重劃區內闢建籬仔內公園及竹南公園，今天完工啟用；副市長林欽榮表示，市府將持續向年底達到33處共融式公園完工目標邁進。

70期重劃區內有籬仔內公園及竹南公園各1處，面積分別為1.3公頃及0.3公頃，工程經費約新台幣4800萬元，今天在林欽榮主持啟用典禮下，宣布正式開放。

林欽榮表示，70期重劃區緊鄰205兵工廠，過去曾是中石化公司工廠所在地，見證了高雄過去工業發展的歷史軌跡；市府於規劃設計時舉辦3場公民參與，將居民意見納入設計，也呼應基地歷史，以燃燒塔、齒輪等工業意象融入設計。

市府工務局表示，公園還規劃多種不同類型與強度的遊戲機能，包括結合體能與感官刺激的地形遊戲場、燃燒塔溜滑梯、磨石子滑梯、攀爬斜坡和鞦韆遊具組等，以攀爬、擺盪、滑行、平衡及抓握等複合使用模式，加強身體各部位肌力訓練。

此外，還有激發兒童智能發展與創意的伸縮木樁、躲藏山洞和迷宮攀爬架等，希望透過體能、創意及感官多面向刺激，在遊戲中激發兒童體能與智能健全發展。

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工務局養工處並指，籬仔內公園入口處為日照中心預定地，未來將由市府社會局辦理，為年長者提供優質的日照服務；因此考量未來年長者及兒童使用需求，也以共融及無障礙精神打造全區動線，讓輪椅使用者也能在遊戲場內活動。

林欽榮表示，高雄市目前已經開放的共融式公園，還有福山公園、凹仔底森林公園、岡山河堤公園、左營園道遊戲場等，後續工務團隊也將向今年底達到33處共融式公園完工目標持續邁進。（編輯：陳仁華）1110719