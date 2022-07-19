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幼兒莫德納屏東22日開打 衛生所與20家院所可接種

2022/7/19 16:33
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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東縣預計22日開放施打6個月至5歲幼兒莫德納疫苗，33鄉鎮衛生所與20家院所提供接種，各院所均採預約制。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增969例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診898人，占確診量92.7%；截至19日，居家照護累計12萬216人。

針對幼兒莫德納各院所預約及施打時間，衛生局表示，18日起，33個鄉鎮衛生所依服務量能接受電話預約；22日及23日，屏東市寶建醫院上午提供30個名額，採網路預約或電話預約；23日及24日，屏東基督教醫院上午提供170個名額，採網路預約。

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衛生局指出，22日至24日，另有18家院所提供幼兒莫德納疫苗施打服務，分別為屏東市安和醫院、蔡長禧診所、林俊傑診所、薛坤霖診所、博醫診所、李福國耳鼻喉科診所、小太陽兒科聯合診所、張俊智診所、大雅耳鼻喉科診所、東港鎮德鴻吳小兒科診所、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院、萬丹鄉天醫診所、潮州鎮大福診所、內埔鄉高榮屏東分院、新園鄉江逸詩診所、林邊鄉欣生診所、鄭耳鼻喉科診所。

衛生局提醒家長，幼兒若有確診COVID-19，建議自發病日或確診日起至少間隔3個月後再施打疫苗，而接種後常見副作用有接種部位疼痛、嗜睡等，若發燒超過48小時，應盡速就醫釐清病因。（編輯：謝雅竹）1110719

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