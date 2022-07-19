高市府攜手遠傳 再添警政新利器5G智慧巡邏車

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高市警局與遠傳合作AI、5G打造智慧警政應用，推出的「5G智慧巡邏車」以超高速5G網路切片結合AI科技，在20毫秒內辨認贓車，追蹤車輛移動軌跡，協助警方打擊犯罪。

高雄市政府今天召開「AI辦案、5G巡邏、科技守護大高雄」記者會，展示智慧安防應用成果，副市長林欽榮、新任警察局長林炎田、遠傳電信企業暨國際事業群協理張文津等人出席。

林欽榮表示，高市警方與遠傳合作，獲IDC國際大獎肯定的「3D治安巡檢預警系統」，已在高雄治安高風險區域實際執行。藉由特定場所的影像及聲音資料，訓練AI演算法24小時監控熱點，即時辨識是否發生治安事件，以期治安事件發生第一時間，啟動告警機制，自動通報警方迅速處理，輔助警方提早預警犯罪徵象，消除治安死角，提升市民安全。

這項專案在「公共安全-數據驅動警政」領域，從亞太地區超過330多件專案中脫穎而出，奪得素有智慧城市奧斯卡獎之稱的「IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）」，獲市民及專家雙重肯定，實屬不易。

林欽榮肯定高雄警方智慧安防的投入。例如，也曾入選IDC、全台首創的「AI情資協作平台系統」，整合高雄市各局處相關大數據資料，從車牌辨識系統、治安情資平臺、家暴查訪系統、交通事故處理E化系統等資料，彙整至單一平台，並結合如GIS地理資訊及警政署「智慧分析決策系統」進行分析，讓刑案偵辦更便利快速。未來也將進一步納入交通局、毒防局、社會局等局處的資料，打造高雄市專屬資料科學決策中心。

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警方今天在現場展示與遠傳合作打造的「5G智慧巡邏車」。依高市府研考會新聞稿，這項服務應用是以遠傳5G獨立組網（SA）提供網路切片與邊緣運算技術，透過AI影像辨識科技，將高階攝影裝置拍攝的車牌影像，經由高速5G傳輸即時車牌辨識並比對贓車資料庫，20毫秒內識別車輛是否為贓車；也能整合影像結構化，清楚描繪車輛移動軌跡。

此外，當裝置辨識到異常贓車，巡邏車上載具會立即發出告警通知，協助警員快速準確取締車輛，運用科技偵查打擊犯罪。（編輯：孫承武）1110719