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台中麗寶斷軌式雲霄飛車訊號偵測異狀 遊客卡半空

2022/7/20 16:09
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市后里區麗寶樂園遊樂設施「搶救地心」車廂17日突停在斷軌處，車上20名遊客卡在半空中。麗寶樂園今天表示，因機械偵測異狀，安全機制自動啟動，非設施故障導致。

台中市后里區麗寶樂園內知名的搶救地心雲霄飛車17日發生異常，車廂呈現90度後突然停擺，車上20名乘客卡在半空中，正好是中午時分，乘客頂著豔陽在半空中約10分鐘，網友拍下照片後，上傳臉書社群記者爆料網。

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麗寶樂園今天接受中央社記者採訪表示，樂園內的遊樂設施都有安全檢測，只要瞬間陣風過大或有小鳥停留等，機械會自己啟動安全防護機制。遊樂設施設有告示牌，乘客搭乘前也都事先告知可能發生狀況。

麗寶樂園指出，當天機械感應到有異狀而啟動安全防護機制，並非機械故障，當時車廂共有20名遊客，工作人員依照標準作業程序，疏導遊客離看，事後也致贈慰問紅包，表達歉意。（編輯：卞金峰）1110720

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