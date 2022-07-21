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中市開設嬰幼兒疫苗快打站 22日起開放接種

2022/7/21 19:01（7/21 19:16 更新）
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台中市政府22日至25日啟動46處嬰幼兒疫苗快打站，為6個月以上、未滿6歲嬰幼兒接種莫德納第一劑，市府呼籲家長應踴躍帶符合資格的幼童前往接種。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月21日
台中市政府22日至25日啟動46處嬰幼兒疫苗快打站，為6個月以上、未滿6歲嬰幼兒接種莫德納第一劑，市府呼籲家長應踴躍帶符合資格的幼童前往接種。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月21日
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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市政府明天起至25日啟動46處嬰幼兒疫苗快打站，為6個月以上、未滿6歲嬰幼兒接種莫德納第1劑，市府並呼籲，家長應踴躍帶符合資格的幼童前往接種，提升保護力。

台中市副市長黃國榮今天前往西屯區大鵬國小，視察幼兒COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗快打站，開箱各項親子友善措施，黃國榮還手推嬰兒車，沿著動線模擬家長帶小朋友施打疫苗的情形。

黃國榮接受媒體聯訪時表示，市府繼兒童快打站、長者快打站後，配合中央配撥的莫德納疫苗，明天啟動嬰幼兒快打站，由市府發通知單，不必預約即可施打。市府對於接種疫苗、安全問題及舒適度皆很重視，因此訂出SOP，讓整個流程更周延，盼讓父母安心。

黃國榮指出，此次嬰幼兒快打站符合施打資格約8萬7000多名嬰幼兒，市府綜合考量家長上班時間與孩子托育狀況，由於6個月至未滿2歲嬰幼兒多由祖父母或保姆照顧，以安排平日施打為原則。

黃國榮說，2歲以上未滿6歲幼童多已於幼兒園就讀，則規劃於假日施打，若同家庭兄弟姊妹接種時間不一樣，家長可自行調度，擇一通知單上的時段，帶孩子一起前往接種即可，請家長踴躍帶符合資格的幼童前往接種，提升保護力。

民政局長吳世瑋表示，此次快打站為方便家長帶小孩前往接種，站點以設置在校園為優先，並以年齡區分6個月至未滿2歲、2歲以上至未滿6歲等2個族群，採分齡、分里、分流方式接種。

此外，為提供更便捷的接種服務，也事先妥為規劃各項服務措施，同時協請交通局開放各快打站周邊鄰近臨時停車位，提供施打民眾充裕的停車空間。（編輯：謝雅竹）1110721

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