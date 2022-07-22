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2022雲林農業設計展30日登場 農村美術館先亮相

2022/7/22 14:38（7/22 15:06 更新）
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2022雲林農業設計展將於30日登場，雲林縣長張麗善（左4）22日歡迎民眾到北港糖廠看展，一起探索農業設計如何改變雲林的生活樣態及城市美學。中央社記者姜宜菁攝 111年7月22日
2022雲林農業設計展將於30日登場，雲林縣長張麗善（左4）22日歡迎民眾到北港糖廠看展，一起探索農業設計如何改變雲林的生活樣態及城市美學。中央社記者姜宜菁攝 111年7月22日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）2022雲林農業設計展以雲耕為主題，30日在北港糖廠登場，其中「農村美術館」今天搶先亮相，5名模特兒展現農漁畜產五彩繽紛顏色，呈現出農業的層次感、創新感、文化感。

雲林縣長張麗善致詞時表示，全國首屆農業設計展從7月30日至8月14日在北港糖廠展出，期盼透過農業文化與設計美學結合，跳脫傳統農業框架，讓農民、鄉親感受到農業也可以展現不同風貌、方向，進而體恤農民辛苦，了解農業是多元、豐富的職業。

張麗善提到，雲林縣為農業大縣，為讓外界感受到農業蛻變、農業文化及農業美學，雲林縣府舉辦「農業設計展」，以農耕為主題，規劃有6大主題展示館，有蔬果主題館、漁牧主題館、稻米主題館、健康生活館、大菜市產銷館及農村美術館。

農村美術館今天首度亮相，5名模特兒身著以農業元素結合服裝、飾品等造型意象設計，展開一場「雲林色」農業時裝走秀表演，包括蘿蔔紅、生菜綠、鯛魚藍等，呈現出農業的層次感、創新感、文化感。

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雲林縣府農業處指出，6大主題館展現雲林農漁畜產、運銷外，展館周邊農田也規劃為農業景觀區，有玉米、花卉迷宮、浪漫花海、稻草捲景觀等，展期間平、假日有15場多元藝文展演、農業科技無人機展演。

除了展覽，另規劃料理課程、農廢創作、生態觀察、大地餐桌、料理比賽、燒烤吧、美食市集及雲林良品等，歡迎民眾屆時一起探索農業設計如何改變雲林的生活樣態及城市美學。（編輯：謝雅竹）1110722

2022雲林農業設計展以雲耕為主題，30日將在北港糖廠登場，規劃有6大主題展館；其中「農村美術館」22日搶先亮相，5名模特兒展現農漁畜產五彩繽紛的顏色，呈現農業的層次感、創新感、文化感。中央社記者姜宜菁攝 111年7月22日
2022雲林農業設計展以雲耕為主題，30日將在北港糖廠登場，規劃有6大主題展館；其中「農村美術館」22日搶先亮相，5名模特兒展現農漁畜產五彩繽紛的顏色，呈現農業的層次感、創新感、文化感。中央社記者姜宜菁攝 111年7月22日
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