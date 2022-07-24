民眾黨推監督市政聯盟 是否參與高市長選舉未定

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）民眾黨今天在高雄宣布成立「監督市政聯盟」，號召各不分黨派市議員加入，共同監督市政；對於是否提名高雄市長人選，民眾黨表示，目前仍未定案，8月登記參選前各種可能性都有。

民眾黨今天在高雄舉行記者會，宣布成立「監督市政聯盟」，民眾黨秘書長謝立功表示，任何施政都需要監督力量，議員扮演重要角色，因此成立監督市政聯盟，以後不論誰當選市長，都要把建設做好，讓高雄更好。

謝立功指出，高雄也要率先成立婦女部，關心及解決高雄市婦幼面臨的各種問題，並落實未來市政監督及全面性基層服務。

民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥說，藍綠均有提名市長參選人，也有不少市議員參選人已與同黨籍市長參選人合掛看板，但不管誰當選，這些議員屆時會否監督自己支持的市長，令人質疑，因此民眾黨成立監督市政聯盟，盼發揮監督力量。

至於民眾黨究竟會否提名高雄市長人選？謝立功說，目前未定案，最重要是什麼樣的參選人對高雄發展最有利，若民眾黨最後沒提名，才會去考量支持誰。

馮啟彥說，在8月登記參選前，各種可能性都有，也不會說就一定支持國民黨高雄市長參選人柯志恩，民眾黨會走自己的路，也希望各參選人端出真正市政牛肉，符合市民期待，才會決定支持誰。

此外，對於民進黨桃園市長參選人林智堅今天召開記者會說明論文情形，謝立功說，他是台大國發所博士，也在台大國發所當過多次口試委員，此事對師生是很大傷害，政治人物誠信很重要，呼籲林智堅「趕快說實話，該退就退」。

民眾黨尚未決定是否推出高雄市長人選，但目前確定將至少推出8名市議員參選人，包括第4選區莊貽量、第5選區陳惠君、第6選區劉家榮、第7選區李佳玲、第9選區陳妙真等人。（編輯：陳仁華）1110724