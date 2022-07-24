偏鄉小籃球員獲贈專業球鞋 跑更快跳越高好開心

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）協助偏鄉學童追逐籃球夢，救國團台中市南區團委會透過小額募款及企業贊助，今天送32雙Nike籃球鞋、32顆籃球、10多箱保久乳等物資到南投縣信義鄉地利國小，讓小球員好開心。

信義鄉地利國小籃球隊成績優秀，雖然這群熱愛籃球的原住民小朋友缺乏物資，但練習、比賽仍展現高昂鬥志，對這群偏鄉孩童來說，擁有一雙好的球鞋仍是心中願望，救國團台中市南區團委會獲知，結合民間企業資源今天送來32雙球鞋、32顆籃球、保久乳、運動襪等。

救國團台中市團委會主委郭國輝接受媒體採訪說，籃球鞋是練習消耗品，透過網路小額募款，整合各界愛心及資源，募得32雙Nike籃球鞋、32顆斯伯丁籃球、10多箱保久乳、96雙運動襪、球鞋除臭器等物資，裝滿10多個大箱子，今天以貨車從台中載到地利村捐給球隊。

郭國輝說，許多偏鄉孩子沒有合腳的鞋子，經費也不足，因此，事前特別調查每一名籃球隊員鞋子尺寸，不但捐贈專業球鞋，也要符合孩子需求，這次物資募集得到很多企業贊助，非常感謝羿麗智能創見、警聯保全、十二月餐飲事業機構、永生園藝景觀、景宏景觀公司、百共建設等企業熱血參與，促成捐贈活動。

地利國小校長曾筱茹致詞表示，偏鄉學童家庭經濟普遍不寬裕，但一顆籃球可一圓籃球夢、一雙籃球鞋可帶領走出一條路，校方不斷支持與鼓勵孩子勇於面對挑戰，讓永不放棄成為孩子精神一部分。

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五年級松姓、全姓學童開心說，學弟妹都很喜歡打籃球，以前最缺一雙好鞋子，現在擁有包覆性更佳的新球鞋，比賽時可跑得更快、跳得更高，也不容易受傷，非常感謝來自台中的救國團叔叔、阿姨。

南區團委會長郭貝瑛說，許多善心人士想幫助偏鄉孩童卻無管道，這次透過網路、好友宣傳，以小額募款方式集結大眾力量，讓想做公益但無法親自到偏鄉的好朋友，經由團隊力量幫助學童圓一個籃球夢。（編輯：黃世雅）1110724