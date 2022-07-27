澎湖打造乾淨城市 環保騎士隊功不可沒

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（中央社澎湖縣27日電）在遊客的眼裡，澎湖變得很乾淨。這是有一批環保局的市區掃街人員「環保騎士」，無論是刮風下雨，每天高機動性巡視，穿梭在市街上打掃落葉垃圾等，讓市容環境變得更清潔。

澎湖縣長賴峰偉今天在艷陽天下，到馬公海埔路上慰勞打掃市容的環保騎士們，送上清涼解渴的飲料，感謝每天在各大街小巷打掃環境，期許澎湖成為全國乾淨的縣市。

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賴峰偉表示，環保騎士隊每天一大早，就各自帶著清潔用具，穿梭在市區59條路段，打掃環境撿拾落葉與垃圾，讓用路人看到乾淨的街路，也呼籲民眾一同維護環境整潔，常保市容。

澎湖縣環保局表示，環保騎士是環保局的市區掃街人員，具有機動性，隨時前往打掃。自2020年1月成軍以來，每天高機動性巡視道路環境，2年多來，風雨無阻，清掃道路總長近37公里、清除4萬7720公斤垃圾、1120公斤資源回收物，成效卓著。（編輯：郭諭儒）1110727