更多編輯台推薦新聞：
影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景
政治

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄
國際

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果新聞網出售遲未定案8/9將裁員 經部：未收到交易申請
首頁 / 地方

澎湖打造乾淨城市 環保騎士隊功不可沒

2022/7/27 14:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣27日電）在遊客的眼裡，澎湖變得很乾淨。這是有一批環保局的市區掃街人員「環保騎士」，無論是刮風下雨，每天高機動性巡視，穿梭在市街上打掃落葉垃圾等，讓市容環境變得更清潔。

澎湖縣長賴峰偉今天在艷陽天下，到馬公海埔路上慰勞打掃市容的環保騎士們，送上清涼解渴的飲料，感謝每天在各大街小巷打掃環境，期許澎湖成為全國乾淨的縣市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴峰偉表示，環保騎士隊每天一大早，就各自帶著清潔用具，穿梭在市區59條路段，打掃環境撿拾落葉與垃圾，讓用路人看到乾淨的街路，也呼籲民眾一同維護環境整潔，常保市容。

澎湖縣環保局表示，環保騎士是環保局的市區掃街人員，具有機動性，隨時前往打掃。自2020年1月成軍以來，每天高機動性巡視道路環境，2年多來，風雨無阻，清掃道路總長近37公里、清除4萬7720公斤垃圾、1120公斤資源回收物，成效卓著。（編輯：郭諭儒）1110727

賴峰偉
漢光演習 第一作戰區進行各種狀況應變操演 澎湖林投黃金沙灘BOT簽約 興建6星級旅館
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族