有意參選社頭鄉長 彰縣議員蕭如意宣布退出國民黨

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）有意參選社頭鄉長的國民黨彰化縣議員蕭如意指出，原本擔任區黨部主委，今年是選舉年，他也提早部署，卻被縣黨部主委蕭景田解職，為了對鄉親的承諾，決定退出國民黨。

在國民黨彰化市長初選落敗的前彰化縣議員張東正昨天發聲明指出，初選落敗後，有人憑側面資訊，假設他未來的可能性，為了黨內和諧及斷絕不必要臆測，即刻退出國民黨；無獨有偶，有意參選社頭鄉長的彰化縣議員蕭如意，今天也發聲明宣布退出國民黨。

蕭如意曾任2屆社頭鄉長，今年5月，國民黨彰化縣黨部辦理社頭鄉長初選，只有社頭鄉農會總幹事蕭浚二完成登記，取得提名資格；也有意參選鄉長的蕭如意接受媒體聯訪時指出，他擔任彰化第六區黨部主委10多年，今年初卻突然被換掉，改由蕭浚二擔任主委，所以他不會參加黨內初選。

蕭如意今天發布聲明指出，他當初是在政黨推薦下參選，身為黨員拿到政黨推薦書時，絕對承擔責任全力以赴，在國民黨最艱因時候，他擔任區黨部主委，不敢說自己勞苦功高，但也是恪盡職守。

蕭如意指出，今年適逢選舉年，他也提早部署相關規劃，卻在新的縣黨部主委上任後，無預警遭到解職，至今未被告知原因；他是一個扛得起鋤頭的老園丁，可能縣黨部覺得他不歸屬於地方大老派系門下，但自己願跟民眾站在一起，也相信有能力在社頭耕出一片良田。

蕭如意說，為了地方發展，為了讓單純選戰不再被見縫插針，也為了對鄉親們的承諾，他雖然不捨，但還是決定退出國民黨。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田接受媒體聯訪則指出，對於蕭如意決定表示遺憾，縣黨部尊重黨員退黨權利，基於過去蕭如意為黨做事的情感和私誼，他希望蕭如意留在國民黨。（編輯：陳仁華）1110728