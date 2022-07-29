聘主播張硯卿任發言人 陳其邁：歡迎高雄女孩

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力拚連任的高雄市長陳其邁（前右3）29日出席楠梓右昌公共托嬰中心開幕活動時證實，首度聘任專職市府發言人，將請來三立主播張硯卿，「歡迎高雄女孩回家」。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月29日

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）力拚連任的高雄市長陳其邁今天上午證實，首度聘任專職市府發言人，將請來三立主播張硯卿。他表示，市府歡迎年輕、專業的人投入公共部門，歡迎高雄女孩回家貢獻所長。

年底選戰將近，尚未啟動競選團隊的陳其邁，近期將重心放在市政活動，媒體事務仍交由新聞局長董建宏負責。為加強市政宣傳，首度在陳其邁上任後新設專職發言人，找來具公共行政專業的三立主播張硯卿出任。陳其邁上午出席楠梓右昌公共托嬰中心開幕活動證實，「歡迎高雄女孩回家」。

陳其邁接受媒體聯訪表示，市府團隊一向歡迎年輕、專業、有熱忱的人投入公共部門、公共服務行列，讓市政建設能有更多觸角、意見參與，讓市政更周延，歡迎高雄女孩回家，貢獻所長。

陳其邁說，張硯卿優點很多，要講很久才講得完，再過幾天張硯卿就會親自跟大家說明心路歷程。張硯卿是非常專業、熱血的人，讓大家都非常欣賞，市府也非常希望有更多年輕、專業、熱愛故鄉的人投入行列。

出生高雄的張硯卿今年32歲，一路從高雄女中、政大公共行政系畢業，目前是三立主播。（編輯：郭諭儒）1110729