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議會查陳信瑜案索資未果 修訂準則促北市府配合

2022/7/29 15:59
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（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市議會設專案小組清查勞動局長陳信瑜涉行政不中立，但北市府未提供細項，專案小組今天訂定調資料準則草案送大會審議，若通過市府需依建議訂新版本，讓調資料程序明確化。

台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立及不當使用特支費等爭議，台北市議會5月4日決議組專案小組調查，由各黨共指派9名議員組專案小組，並陸續開會。專案小組今天在台北市議會民政委員會召開第4次會議。

專案小組表示，議會曾多次向北市府調閱索取局處首長特別費資料，但市府遲未提供細項，市府指稱是依民國104年訂定各局處提供議會及議員資料處理指引，引發議員不滿。

專案小組經討論，決定依104年版本，修正包含基本處理原則、個別資料公開方式及時間、涉特定個人資料處理方式等細項，並增加若北市府官員針對議會及議員索取資料及答詢，有說謊不實或拒答覆，建議北市府研訂內部懲處規定。

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專案小組表示，因104年版本由北市府訂定，北市府指稱屬內部規範，對外不生效，經要求曾修改2次，但仍不滿意內容，決定以104年版本為基準，修訂內容後提出議會及議員調閱資料處理準則草案。

專案小組指出，訂定調閱資料處理準則草案，確認文字後，預定8月9日送議會大會審議，若通過，準則草案將送北市府研議訂定新指引，並依議會建議列為行政規則，北市府日後若制定或修正內容須送議會備查，讓議會了解相關資訊，並讓調閱資料明確化。（編輯：戴光育）1110729

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