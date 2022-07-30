大林蒲遷村案說明會肢體衝突 陳其邁允確保權益

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高雄市政府和經濟部30日舉辦大林蒲遷村案第3次說明會，高雄市長陳其邁（中）表示，已取得初步共識，前提仍是確保居民財產權等。右為經濟部長王美花。中央社記者洪學廣攝 111年7月30日

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高市府今天和經濟部舉辦大林蒲遷村案第3次說明會，現場因限制居民事先登記進場，過程爆發肢體衝突。市長陳其邁表示，今天已取得初步共識，前提仍是確保居民財產權等。

陳其邁上午與經濟部長王美花、高市府局處首長、多名高市議員在大林蒲活動中心共同召開第3次大林蒲遷村說明會，公布新增4項利多方案，包括「安置地區土地容積提升」、「農地得以區段徵收換選住宅區」、「鳳鼻頭漁船（筏）收購」、「興建獨棟綜合性活動中心暨文化館」，共有6名里長跟30名民眾登記發言。

不過，因說明會限制居民必須事先登記才能進場，引發部分大林蒲居民不滿，並和現場高市警局保安大隊特勤與雷霆中隊等單位爆發共3波肢體衝突，幸最後以平和收場，無人受傷。

當地居民跟里長在會中質疑，「大林蒲是遷村，不是徵收」，與其蓋活動中心，不如讓土地提升建蔽率跟容積率，土地足夠再來談遷村，且希望能比照921大地震用特別法處理遷村、爭取空污補償費等。

王美花會後肯定陳其邁在大林蒲遷村做的努力，她表示，陳其邁盡力在法律允許範圍前提上兼顧情理，也聽到很多人希望這個計畫可以趕快前進，經濟部也希望能快點跟市府推動此案，解決部分居民問題。

陳其邁會後接受媒體聯訪表示，多數居民反映希望能加快遷村， 市府看到大家的問題跟疑慮，目前已有初步共識；個別居民問題也會儘速解決，加速遷村進度，前提是希望能確保大林蒲居民財產、社會權等。

他也提到，居住權的保障當然不是只有一坪換一坪，而是包括公共設施、教育、治安跟生活環境的改善，因此不只是保住財產，而是要讓大家有共識。遷村是為了讓大林蒲居民遠離污染，擁有更安全、舒適生活環境。3場說明會只是對鄉親最基本的承諾，若未能凝聚共識，說明會會繼續開下去，直到大家都滿意，歡喜遷新厝為止。

陳其邁說，遷村是攸關1萬1000個家庭、1萬9000多人的重要大事，必須小心謹慎處理，對鄉親意見會盡量設法尋找可行法律規範來達成。

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至於有部分居民希望先開放登記遷村，或是需要多久時間決定開第4次說明會，陳其邁回應，目前還是先按照原定計畫，若是在3次說明會後，居民有初步共識，遷村計畫就會正式啟動。但因今天會後還有一些牽涉預算增加問題，這些都須儘速跟經濟部協商。

另外，對於遷村計畫草案是否會在年底選舉前啟動，陳其邁則說，遷村是整體性計畫，仍須確保多數居民權益獲得最大保障，也需要高度共識，所以這個不是選舉問題。（編輯：謝雅竹）1110730

高雄市政府和經濟部30日舉辦大林蒲遷村案第3次說明會，不少當地居民都到場，陸續爭取發言表達訴求。中央社記者洪學廣攝 111年7月30日