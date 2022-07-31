澎湖海島天氣炎熱 東吉島飆高溫35.7度

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（中央社澎湖縣31日電）澎湖海島高溫炎熱，望安東吉島氣象站今天觀測到最高溫來到攝氏35.7度，創下今年的新高，但未打破去年的36.9度紀錄。

澎湖望安東吉島氣象站人員吳明縉告訴中央社記者表示，受到太平洋高壓影響，望安東吉島今天下午1時43分，觀測到氣溫35.7度，創下今年的最高溫，但並未打破去年5月23日36.9度的歷年最高紀錄。

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吳明縉表示，澎湖海島型的氣候，在夏天溫差變化大，今天清晨4時59分許的最低溫是27.6度，但到中午時分氣溫飆升，下午1時43分來到最高的35.7 度，在短短的幾個小時，氣溫相差8度左右。

澎湖氣象站也表示，澎湖地區受到太平洋高壓影響，今天除東吉島氣象站外，包括本島、西嶼、吉貝和花嶼等測站，所觀測的溫度都在26至34度間，溫差變化大，高溫熱浪逼人。（編輯：黃世雅）1110731