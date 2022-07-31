中市府建置空品數據中心 監控兼提升稽查能量

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台中市環保局在台中市轄內，共設置1411台空氣品質感測器，民國110年起透過物聯網技術與地理資訊系統視覺化功能，建置「空品數據中心」平台，不只監控空品也提升稽查能量。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月31日

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中市府為改善空品環境，透過廣設空氣品質感測器結合物聯網科技，建置「空品數據中心」，不只監控空品也提升稽查能量，日前更獲環保署表揚，盼透過智慧科技守護市民健康。

台中市政府環保局今天發布新聞稿表示，環保局在台中市轄內，共設置1411台空氣品質感測器，民國110年起透過物聯網技術與地理資訊系統視覺化功能，建置「空品數據中心」平台。

環保局並結合工業區內設置的風速風向計，蒐集氣象資料並藉由大數據分析及人工智慧技術限縮污染熱區，提升稽查單位查獲績效，經統計110年運用「空品數據中心」輔助，裁罰的空氣污染案件達35件次，罰鍰達新台幣1032萬餘元。

另外，市府也使用「空品數據中心」發展多項環境治理措施，如結合「機車污染AI車牌辨識系統」進行烏賊車攔檢追蹤等。

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行政院環保署上月舉辦「110年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，藉由授獎肯定各地方政府整年度的執行成果，並同時感謝地方致力執行環境保護工作；其中，台中市在環境監測及資訊應用考核項目中，以「空品數據中心」獲得特優。

市府環保局說明，台中市轄內建置的空品感測器，在行政區布建率達100%，充分發揮空品感測器的監測效益，構築高解析度的空品監測網絡至關重要，未來將精進智慧科技輔助空氣品質管理的應用，持續守護市民健康。（編輯：陳仁華）1110731