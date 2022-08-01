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上任高市府發言人 張硯卿：全力以赴替高雄加分

2022/8/1 13:40（8/1 14:21 更新）
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高雄市政府新任發言人張硯卿（前中）1日上任後首次上班，她表示，有機會回家工作，會全力以赴，加強市政宣傳論述，盼替高雄加分。中央社記者曾以寧攝 111年8月1日
高雄市政府新任發言人張硯卿（前中）1日上任後首次上班，她表示，有機會回家工作，會全力以赴，加強市政宣傳論述，盼替高雄加分。中央社記者曾以寧攝 111年8月1日
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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄市政府新任發言人張硯卿今天上任後首次上班，她說，之前都是訪問別人，現在要接受採訪，還在適應中，但是有機會回家工作，會全力以赴，加強市政宣傳論述，盼替高雄加分。

張硯卿到任高雄市政府後，今天首次上班，陪同市長陳其邁跑行程，到喜憨兒創作料理庇護商店視察，接受媒體聯訪時被問及新上任想法。

張硯卿說，高雄市府團隊2年拚4年，這段時間推動市政已經有不少成績，接下來自己將為市府發言、加強市政宣傳的論述，希望也能替高雄加分。

張硯卿說，今天第一天上班，當然還在適應中，之前都是訪問別人，現在要接受採訪，也要幫忙宣傳市政，不過這次有回家工作的機會，可以為熱愛的城市服務，自己會全力以赴。

現場媒體詢問陳其邁，有網友預估年底選戰國民黨市長參選人柯志恩會輸50萬票。陳其邁說，現在離選舉很遠，還是以市政優先。

年底選戰將近，尚未啟動競選團隊的陳其邁，近期將重心放在市政活動，媒體事務原都由新聞局長董建宏負責；陳其邁上任後首度新設專職發言人，找來高雄女中、政大公共行政系畢業的三立主播張硯卿出任。（編輯：謝雅竹）1110801

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