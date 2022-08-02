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中秋來金門擲骰子 挑戰博狀元拚大獎

2022/8/2 13:28
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（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦的金門中秋博狀元餅活動，今年恢復舉辦；金門縣長楊鎮浯今天在起跑記者會中擲出「榜眼」，為今年中秋博狀元帶來好彩頭。

縣府上午在縣定古蹟「清金門鎮總兵署」的宣傳記者會中，宣布今年中秋博狀元餅活動從11日至9月10日，持續1個月，從金門機場、各鄉鎮合作店家到網路線上，都可以試手氣博狀元，體驗道地的閩南民俗活動。

楊鎮浯致詞表示，金門中秋博狀元餅文化淵遠流長，每年中秋時節，男女老幼同樂博餅，傳響300多年，2012年更登上台灣國際觀光年曆指標活動，去年因疫情中斷，今年恢復舉辦，邀請民眾到金門旅遊體驗，博狀元拿大禮，歡度不一樣的中秋節。

觀光處說明，今年7大系列活動最受矚目的是「消費博汽車」，民眾在各博餅店家消費即可集1個戳章，集滿3個不同店家戳章，就可參加抽獎，最大獎為汽車。機場迎賓博好彩活動，民眾憑當日來金機票即可博餅一次。

除了實體活動，觀光處表示，活動官網更有「線上博餅拿好禮」活動，民眾以電腦、手機也能體驗博餅樂趣，還可抽金門來回機票。此外，金門鱟劇團自9月4日至10日，每晚在總兵署演繹各種金門傳說，還有變裝博餅歡樂派對，以及五鄉鎮博餅大賽重頭戲。

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博狀元餅俗稱「博餅」、「博狀元」，以擲骰子方式進行，骰子的不同組合，以狀元到秀才6個功名對應，相傳是出生於金門后豐港的鄭成功部將洪旭為撫慰官兵思鄉情緒，而發明的遊戲，後成為中秋佳節應景的民俗娛樂活動。

楊鎮浯和各鄉鎮長等來賓今天現場試手氣博狀元，楊鎮浯率先擲出1到6各一的骰子，成為「榜眼」，僅次於「狀元」，為捲土重來的博狀元活動博得好彩頭。（編輯：黃世雅）1110802

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