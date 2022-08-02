新北：照護長者口腔健康 保住真牙符合世界潮流

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市府衛生局今天表示，世界衛生組織倡導「8020口腔保健計畫」，照護長者的牙齒健康，重點在於「保住真牙」才是最實際的做法。對弱勢族群，也與外縣市補助同樣經費裝假牙。

是否全面補助經費給銀髮長輩做假牙，在4年前市長選舉時就是談論議題，近日新北市長選舉再度被討論，新北市政府衛生局今天表示，世界衛生組織及先進國家都倡導「8020口腔保健計畫」，也就是讓80歲長者保留20顆以上的自然牙齒。

衛生局新聞稿說，自然牙和齒槽骨間有神經連結，咀嚼時可傳遞感覺訊息，回饋並刺激大腦，有助於長者身心多元健康狀態；因此「照顧牙齒」比換牙齒更重要。

衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，保住真牙的作法包括，正確飲食習慣、餐後確實清潔牙齒、使用含氟化物潔牙產品。塗氟對保護牙齒有一定的功效，為留住長輩的自然牙，新北免費塗氟護齒，提供長者口腔檢查及塗氟服務。

她說，牙齒健康非常重要，到一定年齡後，牙齒的健康不在蛀牙而是牙周的保護，牙周病也成為中老年人普遍的問題。有不少長輩不習慣看牙醫，其實，可多利用牙科門診免費健檢服務。截至今年已有251家牙醫院所加入「保真牙」行列，約有7萬7000名長者接受塗氟服務。

陳潤秋說，補助裝置假牙只是治標不治本，民眾建立良好的口腔清潔、規律看牙醫的習慣，讓老年時繼續保有健康牙齒才是真正為長者好的政策。若牙齒有狀況及早就醫處理，有需要患者才建議裝假牙，這也才符合世界健康照護潮流。

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陳潤秋說，新北對有裝假牙需求長者一樣有補助政策，金額和其他縣市相同，全口新台幣4萬4000元、半口2萬2000元；分別是針對60歲以上低收入戶、65歲以上中低收入戶及55歲以上原住民中低收入戶實施。近3年半（民國108年至111年6月）補助2300多人，補助金額4800多萬元。

市長侯友宜今天接受聯訪時，被問到假牙補助政策議題時表示，新北市統籌分配稅款在6都最少，但不斷增加社會福利支出將近61億元，對長者照顧的面向包括銀髮俱樂部、共融性公園、公共托老中心。牙齒照顧政策是留牙、護牙，讓長者有好牙。照顧長者要全方位身心靈都照顧好。（編輯：李錫璋）1110802