告陳琬惠 林姿妙：忍氣吞聲會讓有心人得寸進尺

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民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠指控宜蘭縣政府針對違建取締、河川疏濬土石採取及販售案涉嫌包庇和圖利，縣長林姿妙（圖）2日出席縣務會議後受訪表示，忍氣吞聲只會讓有心人得寸進尺，對於不實指控已訴諸法律行動。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月2日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠指控宜蘭縣府針對違建取締、河川疏濬土石採取及販售案涉嫌包庇和圖利，縣長林姿妙除已提告誹謗外，今天並表示，忍氣吞聲只會讓有心人得寸進尺。

林姿妙出席縣務會議結束後，接受媒體訪問指出，忍氣吞聲只會讓有心人得寸進尺，對於不實指控已訴諸法律行動。被問到違建等要如何處置表示，她都很清楚都依法行政，在合情、合理、合法的範圍內，同仁也都依法行政。

對於林姿妙提告，陳琬惠競選辦公室透過文字回應，林姿妙不思反省縣府長年縱容富商在梅花湖畔的違法違建，破壞宜蘭的好山好水與公平正義，真正長年忍氣吞聲的是宜蘭縣民，而不是包庇權貴的政客，更令人遺憾的是，林姿妙迄今還是沒有說明清楚，為何幫華友聯集團量身打造修法。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵接受媒體聯訪指出，大家知道建物有違規情形也已提出檢舉，就是執政者要面對的問題，林姿妙敢不敢對被影射有親密關係財團的招待所做出行動，這是大家關心的重點。

被問到若當選縣長是否會立刻處理？江聰淵說，會針對必要性和嚴重性處理，當然會有一套很好的公平模式，公開、公平、公正的處理。

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陳琬惠昨天赴監察院提出檢舉，指控富商的違法招待所長年矗立在梅花湖畔是不爭的事實，無法理解為何縣府持續包庇，未做任何處理。

此外，陳琬惠表示，縣府去年1月8日修正「宜蘭縣公共造產興辦河川疏濬土石採取及販售作業準則」，增訂第8條之1，正是為了讓華友聯集團能夠透過「專案申購」新城溪土石，更由同一家廠商，一邊在新城溪挖取土石，一邊拿來作為緊鄰新城溪旁的自家工程使用，違反「採售分離」，是量身打造的修法。（編輯：李錫璋）1110802