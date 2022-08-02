幼兒園打腳板強硬餵飯 中市府勒令疑似施虐者停職

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市南屯區一家幼兒園發生疑似虐童案件，家長今天出面控訴孩子遭強硬餵飯；另有影片發現，有小男孩遭強拉腳踝狠打腳底板，教育局已對疑似施暴者勒令停職接受調查。

廖爸爸、廖媽媽今天帶著2歲女兒向民進黨台中市議員張耀中陳情，女兒疑似在幼兒園內遭到暴力對待，張耀中今天下午在台中市議會研究室內召開記者會，並公佈疑似孩童受虐影片。

廖媽媽指出，女兒自4月起開始排斥上課，回家時常喊著不要去上課，老師也會在聯絡簿上記錄「今天吃飯又吐了」，她特別回覆不用硬塞飯，吃多少算多少，但某天晚上女兒哭訴「不要去上課」，幾經溝通沒有答案，於是決定要更換幼兒園。

廖媽媽表示，今天下午突然接到有人傳了一段影片給她，發現女兒是影中人，影片中女兒被強硬餵飯，後來吐了被拉去沖洗；看到影片廖媽媽內心相當自責，沒有提早發現這樣的問題，導致孩子因長期受虐心生恐懼，現在對學習有障礙。

張耀中也公布另段影片，影片中，一名白髮蒼蒼婦人大聲喝斥小男孩過來，只見小男孩害怕連聲說「不要」，隨後他就被婦人捉住腳踝拉起，拖去鞋子，快速以手來打男孩腳板，男孩就一直哭喊尖叫。

張耀中表示，很難過台中市虐童案件頻傳，甚至被稱為「虐童之都」，每次虐童案件發生後，市府介入要求停職調查，但虐童事件仍層出不窮，希望市府確實拿出行動力，不要只喊口號「虐童零容忍」。

台中市政府教育局透過文字稿表示，今天下午接獲民眾檢舉影片後，派員到園釐清，先勒令疑似施暴者停職接受調查，也會針對此幼兒園是否有其他加害者、受害者主動釐清。

教育局再次重申，絕對無法容忍任何對幼生身心不當影響之行為，針對任何幼兒園中不當行為，都會採取最嚴厲標準來看待，目前先對疑似施暴者停職處分，接受詳細調查。（編輯：陳仁華）1110802