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改善大村排水護岸及道路 彰化縣府投入3785萬

2022/8/3 13:09（8/3 13:21 更新）
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彰化縣大村鄉5處排水護岸老舊，有下陷及淘空等情形，另有3處路面老舊龜裂且雨後常積水，彰化縣長王惠美（前排右4）3日前往視察。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年8月3日
彰化縣大村鄉5處排水護岸老舊，有下陷及淘空等情形，另有3處路面老舊龜裂且雨後常積水，彰化縣長王惠美（前排右4）3日前往視察。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年8月3日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）大村鄉5處排水護岸老舊，有下陷及淘空等情形，另有3處路面老舊龜裂且雨後常積水，彰化縣長王惠美今天踏勘表示，陸續投入3785萬多元辦理改善工程，完工後讓鄉親出入更安全。

大村鄉部分排水護岸、道路排水效能需改善，縣長王惠美今天前往逐一視察，她接受媒體聯訪表示，總計投入新台幣3785萬6000元辦理改善工程，感謝議會全力支持預算，「大村排水」是重要排水系統，護岸嚴重坍塌區段會先整修，無立即危險部分則以加強方式改善。

王惠美指出，大村鄉大崙二巷、加錫三巷、田洋巷是大村鄉重要道路，3條道路及排水改善總經費795萬多元，完工後可提升道路安全，大崙二巷、加錫三巷預計9月18日前完工，田洋巷工程11月30日前完工。

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根據彰化縣政府水利資源處資料，大村排水茄苳林制水閘上游右岸部分護岸為老舊漿砌石構造，且護岸有下陷情形，重建改善部分護岸，長度共235公尺，經費1783萬多元；另外，改善工程也包含擺塘巷隆聖宮前護岸、頂角橋旁右岸護岸、加錫排水堤岸等舊損現況。

工務處指出，大崙二巷改善經費270萬元，預計8月30日完工；加錫三巷改善經費380萬元，長度約765公尺，預計9月18日完工；田洋巷17之3號前道路及排水改善工程由大村鄉公所執行，完成設計、招標中，預計11月30日前完工。（編輯：謝雅竹）1110803

王惠美
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