台南成立產經支持平台 因應中國對台食品禁令

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）針對中國對台灣提出違反國際貿易慣例的片面措施，台南市政府成立產經支持平台，今天也表示盤點台南市約79家食品等業者受影響，將協助存貨去化及穩定產能，並提出文旦產銷調節措施。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲指示由2名副市長邀集相關局處首長於昨天下午召開產業支持平台成立會議，決議由農業局擔任平台窗口，會中並針對中國政府禁令包括部分食品業者與柑橘類、白帶魚、竹莢魚等農產品進行討論。

台南市農業局指出，受影響業者具體貨項包含漁產品、茶葉、餅乾飲料與保健食品等，經盤點台南市所屬共79家，市府在第一時間啟動企業關懷行動，掌握各企業存貨去化應變方案，及後續產線產能穩定的相關措施，給予必要協助。

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台南市農業局指出，農產品遭禁部分，因白帶魚、竹莢魚非台南市魚類捕撈範圍，柑橘類中柳橙、椪柑全台輸往中國數額比例極低，而受影響較大的文旦柚，台南市種植面積居全台之冠，但主力銷售仍在國內，受影響數量約300、400公噸。

台南市農業局指出，市府已提出多項產銷調節措施，包含配合中央啟動加工收購、建置企業團購供應單位清單、擴大國外市場行銷，並加碼補貼加工收購價格、吸引加工廠優先採購，同時搭配購物節發贈抽獎序號、刺激消費者進行採購，並成立農友協助專責單位，將受影響部分轉移至其他通路。（編輯：陳政偉）1110804