因應中國禁台食品農產 雲縣府啟動多元行銷方案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）中國針對台灣食品、農產發出禁令，雲林縣受影響食品廠商超過60家，縣長張麗善今天表示，除設立諮詢專線，縣府建設處、農業處等單位研擬因應方式，透過多元行銷推廣方案，協助農友和業者因應。

中國海關總署日前宣布暫停台灣多家食品廠產品進口，昨天又宣布禁止柑橘類等農產品；雲林為柑橘農產品生產地，農民盼政府能協助增加國內外市場銷售管道。

張麗善指出，縣府近年來持續分散出口市場，將雲林農產品賣到新加坡、馬來西亞等國家，縣府除了提升已建立的外銷管道外，也將持續擴增國內通路，以雲林良品為例，在國內已有超過5000個銷售通路。

張麗善說，文旦即將進入產季，縣府提出推廣內銷、開拓外銷及加工措施等因應，已媒合便利商店、無印良品、電視購物等多元平台協助銷售，並將加強國外行銷推廣，如新加坡等華人市場，將有助於穩定農民收益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張麗善表示，縣府正規劃促進消費獎勵措施，只要在雲林的商家消費，滿額即能抽現金，鼓勵國人購買雲林優質食品及農產品。

對於大陸在台灣周邊的實彈軍演，造成百姓恐慌，張麗善表達嚴厲譴責，希望兩岸和平對待，才能讓人民安居樂業，更呼籲對岸克制，不要再升高兩岸緊張情勢，任何訴諸武力的動作對兩岸關係沒有任何幫助，只有回歸理性對話，對兩岸人民才有保障。（編輯：陳仁華）1110804